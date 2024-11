Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

C’est l’équivalent du salon du Bourget en Asie. Le salon aéronautique de Zhuhai se termine dimanche 17 novembre dans le sud de la Chine. Pékin en a profité pour présenter pour la première fois son nouvel avion de chasse furtif. Mais en pleine guerre en Ukraine, le salon chinois a surtout été marqué par la présence de la Russie. Pékin a clairement voulu donner un coup de main à l’armée russe.

Une rare occasion pour Moscou de présenter son matériel militaire

Un coup de main qui permet à la Russie de présenter au monde entier son dernier avion de chasse de 5e génération. L’avion furtif Sukhoï SU 57. Les Russes, qui sont soumis à des sanctions internationales depuis la guerre en Ukraine, n’ont quasiment pas d’occasion pour présenter et vendre leur matériel militaire. Mis à part le salon de Moscou, ils n’ont pas accès aux principales grandes messes internationales de l’aéronautique, le Bourget en France, Farnborough au Royaume-Uni ou encore Singapour.

C’est donc cette semaine une belle vitrine offerte par la Chine, dans ce salon de Zhuhai en présence de nombreuses délégations étrangères, asiatiques, africaines ou encore européennes. L’avion russe est exposé dans l’une des grandes allées du salon. Mardi, la Sukhoï 57 a participé aux démonstrations dans le ciel chinois devant tous les officiels, applaudi par des milliers de spectateurs.

La Russie présente son nouvel avion furtif au salon aéronautique de Zhuhai, en Chine, devant un public chinois conquis. (SEBASTIEN BERRIOT / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Peu d'acheteurs convaincus pour le moment, mais un public chinois conquis

Il est cependant difficile de savoir si la Russie a trouvé des acheteurs potentiels. Côté russe, on indique que le salon de Zhuhai va permettre les toutes premières exportations de l’appareil. Mais Moscou ne dit pas quel pays pourrait être intéressé. L’Iran est cité ou encore la Corée du Nord et l’Algérie, mais sans certitude et sans confirmation officielle. Jusqu’ici, le SU 57 n’a vraiment pas mobilisé les acheteurs potentiels, qui manquent d’informations sur les performances et la fiabilité de l’appareil en situation de combat. Une seule sortie a été évoquée sur la guerre en Ukraine.

En tout cas, l’avion de chasse russe a fait sensation dans le public chinois. Pas étonnant au vu des relations de proximité entre Pékin et Moscou et une coopération militaire assumée, c’est un public nombreux qui vient admirer l’avion russe. Photos devant l’appareil, mais aussi selfie avec les militaires russes, des Chinois totalement décomplexés. Un jeune homme nous a confirmé que la guerre en Ukraine n’était pas le sujet du jour et que la Russie était avant tout un pays ami.