Guerre en Ukraine : un drone russe de dernière génération abattu dans le Donbass ... par un chasseur russe

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

Les images tournent en boucle, depuis samedi 5 octobre, sur les réseaux sociaux ukrainiens et sur quelques comptes spécialisés en questions militaires.

L'info tourne depuis ce matin selon laquelle un drone de combat supposément furtif Soukhoï S-70 Okhotnik-B 🇷🇺 se serait fait abattre en Ukraine. Vulgairement, il s'agit du Neuron russe. En plus gros.



Pourquoi ? Et surtout par qui (un autre appareil à priori) ? Nous verrons. pic.twitter.com/Gubk64xcW1 — Thomas Schumacher (@PaxAquitania) October 5, 2024

Des images de deux appareils volant à grande vitesse et à haute altitude, suivis par deux traînées blanches. Après quelques secondes, un missile est tiré par le chasseur et atteint l'aéronef situé devant lui. Une cible touchée qui entame une chute vertigineuse, et dont on découvre les images de ce qui semble être son épave, encore fumante, dans une zone tenue par les forces ukrainiennes dans le Donbass, entre Konstantinovka et Chasiv Yar, à environ 70km au nord de Donetsk.

Sur les débris du fuselage de l'appareil apparaît une étoile rouge, symbole des forces armées russes. Et en se basant sur ces photographies, l'engin correspond au tout dernier modèle de drone de combat russe : le S-70 Okhotnik-B.

So, this looks like Russians downing their newest Sukhoi S-70 Okhotnik heavy drone near Chasiv Yar. pic.twitter.com/haVf4aU6y4 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 5, 2024

Un appareil en forme d'aile volante, dont le vol inaugural remonte à 2019, et dont le ministère russe de la Défense évoquait jusqu'ici les travaux sans confirmer la production en série. Testé ces dernières années, ce drone furtif, d'une envergure de près de 20 mètres, ne fait pas encore partie de la panoplie officielle de l'armée russe, mais correspond aux modèles en cours de développement dans les armées les plus en pointe de la planète. Annoncé avec des capacités impressionnantes de vitesse et d'autonomie (au moins 6000 kilomètres), il serait en mesure d'effectuer de nombreuses missions, offensives comme défensives. Et c'est donc cette arme russe dernier cri qui aurait été abattue... par un chasseur russe !

Vol d'essai ou mission de combat ?

À ce stade, des hypothèses seulement sont mises en avant pour expliquer l'opération. Celle d'un "tir ami" accidentel paraît très improbable au vu des images qui suggèrent une frappe volontaire. Autre piste, plus plausible, celle d'une perte de contrôle du drone qui aurait conduit à la décision de le sacrifier. Était-ce lors d'un vol d'essai, ou lors d'une mission de combat, impossible à dire pour l'instant.

Ces modèles de drone constituent en tout cas avec certitudes un atout futur des forces aériennes. Des appareils ultra-sophistiqués, dotés d'intelligence artificielle, et conçus pour être associés à des avions de chasse, pilotés eux par un humain. Une alliance qui correspond à la doctrine dite du "loyal wingman" ou de "l'ailier fidèle" en bon français. Comme la Russie, les armées américaines, chinoises et européennes travaillent à ces associations entre chasseurs et drones de dernière génération, un avion pouvant coordonner au plus près les missions d'une escouade de drones difficiles à repérer. À condition d'en garder le contrôle...