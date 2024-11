Guerre en Ukraine : Donald Trump s'entretient avec Vladimir Poutine sur les conditions d'une résolution du conflit

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

C'était le coup de téléphone le plus scruté après l'élection américaine, il a bien eu lieu jeudi 7 novembre, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Au centre des discussions : l'Ukraine.

Donald Trump, l'ancien et futur président américain, s'est entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, depuis sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride, jeudi 7 novembre, soit deux jours après sa victoire, révèle le Washington Post, dimanche 10 novembre. Bien entendu, c'est la guerre en Ukraine qui a occupé l'essentiel de la conversation. Donald Trump, selon son entourage, a mis en garde le président russe contre la tentation d'une escalade militaire, une intensification de son offensive pour prendre rapidement plus de territoire ukrainien et arriver vraiment en position de force à une hypothétique table de négociation de paix. Donald Trump a rappelé à Vladimir Poutine, à toutes fins utiles, que l'armée américaine reste très présente en Europe, tout près de la frontière ukrainienne.

Au cœur de la discussion : les conditions d'une possible résolution rapide du conflit en Ukraine. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que Donald Trump imagine, derrière sa fameuse promesse de "mettre fin à la guerre en 24 heures". Très concrètement, la question est celle du prix de cette paix pour l'Ukraine, qui n'est pas vraiment en position favorable pour négocier ces derniers mois. Le prix devrait donc être le renoncement à des territoires ukrainiens, conquis et occupés par les Russes depuis deux ans et demi, mais en fait depuis 2014.

Inquiétudes pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Kiev a toujours mis comme première condition à des négociations de paix avec la Russie, la garantie de son intégrité territoriale. Mais avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, elle pourrait bien perdre le soutien de Washington sur ce point. L'entourage du président élu envoie des signaux inquiétants pour Kiev. Samedi, son fils, Donald Junior, a posté sur Instagram une photo de Volodymyr Zelensky livide, avec cette légende : "POV : quand tu es à 38 jours de perdre ton argent de poche". Il sous-entend que dès l'investiture de Trump père, l'Ukraine perdra les milliards d'aide militaire américaine sans lesquels elle ne peut plus faire face à l'invasion russe.

Autre signal, sur la BBC un conseiller de Donald Trump, Bryan Lanza prévient que la priorité de la nouvelle administration américaine, ce ne sera pas la restitution par Moscou des territoires ukrainiens occupés, mais bien "la paix et l'arrêt des massacres". Il appelle à demi-mots Volodymyr Zelensky à renoncer à la Crimée en particulier, au risque de donner une victoire claire à Vladimir Poutine dans sa stratégie guerrière à l'Est de l'Europe.