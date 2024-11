Gary Lineker quitte "Match of the day", un séisme pour la BBC et pour le foot anglais

Match of the day est une émission mythique de la télévision anglaise, qui existe depuis 60 ans sur la BBC. Son présentateur historique, Gary Lineker, va bientôt changer, une véritable révolution en Angleterre. L'ancien footballeur, attaquant star dans les années 1980 et 1990, va tourner la page à la fin de la saison. Si l'émoi est aussi vif Outre-Manche, c'est parce que cette émission, c’est le résumé en clair, sur la BBC, des matches de Premier League, le soir même. Le présentateur est en plateau avec deux consultants et toutes les images de la journée de la première division du foot anglais. Un rendez-vous suivi par 2 millions de téléspectateurs en moyenne, un chiffre pas si énorme. Mais l'émission existe depuis 1964, de quoi installer le programme dans le paysage. La Premier League, c’est sacré.

Et Gary Lineker est le pape de cette religion. L'ancien joueur, passé par Leicester, Everton, le FC Barcelone et Tottenham, a opéré ce virage pour devenir un homme de médias à succès, c’est le plus gros contrat de la télévision publique. Plus d’un million et demi d’euros par an. Il avait pris les commandes de l’émission en 1999.

Un électron libre qui critiquait le gouvernement conservateur sur l'immigration

Officiellement, cette séparation se fait d'un commun accord, mais c'est, semble-t-il, plutôt le choix de la BBC. Mais la chaîne publique doit faire des économies et elle s’allège ainsi d’un salaire important. Et puis Gary Lineker est un électron libre, sur les réseaux sociaux notamment. Il avait été brièvement suspendu l’année dernière après avoir critiqué le politique du gouvernement conservateur sur les migrants. C’était la une de tous les médias pendant plusieurs jours et l’affaire avait pris un tour très politique, les salariés de la BBC étant censés taire leurs opinions dans ce domaine.

Lineker avait dit récemment dans une interview qu’il allait sans doute ralentir ses activités, lui qui anime également un podcast à succès. À 63 ans, il entend lever un peu le pied. Il va donc finir la saison avec Match of the day et il sera ensuite la tête de gondole de la BBC pour la couverture de la Coupe du Monde, dans deux ans. On verra à ce moment-là s’il ralentit vraiment ou s’il rebondit ailleurs.