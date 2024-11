Etats-Unis : l'obésité ne cesse de gagner du poids

C’est une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet qui dresse ce constat alarmant : près des trois quarts des adultes et plus d'un tiers des enfants sont désormais en surpoids ou obèses aux Etats-Unis. Le taux d’obésité a doublé depuis 1990 chez les adultes américains, et dans un peu plus de 20 ans, près de 260 millions de personnes devraient souffrir de surpoids ou d'obésité en Amérique (sur une population de 330 millions aujourd'hui).



The Lancet n’hésite pas à parler "d’épidémie" d’obésité, et souligne toutes les complications de santé qui sont liées à un IMC (Indice de masse corporelle) élevé : diabète, cancer, problèmes cardiaques, respiratoires et troubles de santé mentale. Sans oublier les coûts, considérables. La dernière fourchette dont on dispose date de 2016 pour les Etats-Unis : on chiffre les coûts de santé liés à l’obésité entre 261 et 481 milliards de dollars.

Les Etats du sud sont et resteront les plus touchés, d’après l’étude : l'Oklahoma, l'Alabama, l'Arkansas, le Mississippi, la Virginie-Occidentale, le Kentucky et le Texas. Dans ce dernier Etat, plus de la moitié des adolescents garçons de 15 à 24 ans souffrent d’une surcharge pondérale ou de surpoids. Dans le Mississipi, c’est 80% des femmes adultes.

Pour lutter contre l’obésité, une seule solution : la prévention

Cela passe par des repas scolaires plus sains, avec des fruits et légumes plus nombreux, et par une lutte contre les boissons sucrées, grandes responsables de l’obésité. Des villes comme Philadelphie, Seattle ou Oakland ont imposé des taxes sur ces boissons, et on constate une baisse de la consommation de calories. Il faudrait que le prochain gouvernement Trump aille dans ce sens-là. Lors de son premier mandat, il avait par exemple réintroduit le lait au chocolat dans les repas scolaires des enfants.

Autre axe d'action : des quartiers plus propices à la marche à pied qu’à la voiture.