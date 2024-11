En Chine, une soirée raviolis vue sur TikTok provoque un mouvement de jeunesse incontrôlable

Comment ce qui n'était au départ qu'une soirée raviolis entre amies a mis en mouvement toute une jeunesse chinoise ? L'histoire commence au mois de juin quand quatre étudiantes de l'université de Zhengzhou, dans le centre du pays, décident de se rendre, à vélo et de nuit, dans la ville voisine de Kaifeng, à 60 kilomètres environ, pour y goûter la spécialité locale : des raviolis à la soupe.

Ces étudiantes racontent leur épopée en vidéo, sur les réseaux et suscitent l'enthousiasme. Les autorités chinoises y voient un bel exemple à partager, l'image d'une jeunesse inventive et motivée. Donc leur idée est mise en avant pour promouvoir le tourisme dans cette ancienne ville impériale de Kaifeng, et aussi promouvoir les déplacements à vélo. Depuis, chaque vendredi soir, on voit de plus en plus de groupes de jeunes cyclistes enfourcher des vélos en libre-service pour aller, eux aussi, vivre cette grande aventure cyclo culinaire.

Une autoroute bloquée par le passage de plus de 100 000 vélos

Sauf que le phénomène a pris une ampleur qui a échappé à tout le monde. Vendredi 8 novembre, entre 100 000 et 200 000 étudiants ont pris la route, bloquant la circulation sur les six voies de l'autoroute entre Zhengzhou et Kaifeng. Les images sont vraiment impressionnantes et l'ambiance est franchement festive.

"Cycling fever" in China.

More than 100,000 college students from Zhengzhou, in central China, formed a group to ride more than 50 kilometers last night to another city Kaifeng.

Youth is really the best gift! pic.twitter.com/7bJPVnvQzy — China in Pictures (@tongbingxue) November 9, 2024

Mais à force, tous ces cyclistes commencent à poser des problèmes de sécurité, selon les mêmes autorités qui ont lancé la mode au départ, les commerçants et la police de Kaifeng sont débordés, les habitants n'en peuvent plus des nuisances. À tel point, donc, que vendredi certains campus de Zhengzhou avaient interdit la circulation à vélo, des routes avaient été fermées. Les sociétés qui gèrent les vélos en libre-service ont dû les bloquer à distance, mais ça n'a rien empêché.

Au-delà de la quête de raviolis

Derrière cet effet de mode né sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui ressemble à l'émergence d'un mouvement de jeunesse. Ce n'est sans doute pas le retour de la place Tiananmen 35 ans après, il n'y a surtout pas de dimension politique revendiquée. Mais quand même, en Chine, des dizaines de milliers d'étudiants qui envahissent l'espace public, forcément ça n'est pas anodin.

Les témoignages de participants mettent en avant le plaisir de vivre une expérience collective, d'entraide sur les vélos entre jeunes Chinois qui ont envie d'échapper à la pression des études et de la crise économique. Donc, tout ça va bien au-delà de la simple quête de raviolis vus sur TikTok. D'ailleurs, des raviolis, il n'y en a pas pour tout le monde à l'arrivée. Mais vu le rétropédalage des autorités chinoises, on sent bien que cette histoire ne les amuse plus du tout.