Chine : le déclin de la natalité s'accentue, les fermetures de maternités s'accélèrent

Conséquence du vieillissement de la population et de la baisse inédite de la natalité, les maternités chinoises sont de plus en plus nombreuses à fermer leurs portes.

La Chine fait face à des taux de natalité historiquement bas. Seulement 9,02 millions de bébés sont nés en 2023, du jamais vu depuis la fondation de la Chine communiste. Cette évolution a des répercussions très concrètes dans les maternités chinoises : moins d’accouchements, cela veut dire moins d’activité et donc moins de revenus.

De nombreuses maternités dans les hôpitaux publics sont donc contraintes de fermer leurs portes. Selon un décompte effectué par le journal économique Caixin, depuis trois ans au moins 35 établissements publics ont cessé de pratiquer des accouchements et le phénomène est en train de s’accélérer. Sur ces 35 maternités, une dizaine a fermé au cours du seul premier trimestre de cette année. Et ce sont là des chiffres officiels. Les médecins font état d’autres fermetures de sites qui ont arrêté les accouchements de façon plus discrète, sans annonce officielle.

D’autres structures ne ferment pas mais réduisent drastiquement le nombre de lits. C’est le cas dans l’un des plus grands hôpitaux spécialisés de Shanghai. Le nombre d’accouchements a chuté à 20 000 en 2023 contre 34 000 en 2016. Conséquence : une centaine de lits a été supprimée.

Les professionnels de santé inquiets

Avec les maternités qui ferment les unes après les autres, c’est toute la prise en charge obstétrique qui est menacée. Les médecins sont nombreux à vouloir changer de spécialité. Les services obstétriques pourraient aussi disparaître de certains quartiers et de certaines régions.

Un professeur de médecine à Shanghai a osé prendre la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer les possibles conséquences sur l’avenir des soins pendant la grossesse, lors de l’accouchement et pendant la période post-partum. Le risque est de voir une progression de la mortalité maternelle et néonatale en Chine, conséquence indirecte de la chute de la natalité. La commission nationale de la Santé a réagi en demandant aux hôpitaux de faire leur possible pour maintenir leurs services d’obstétrique.