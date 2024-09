Cet artiste allemand n'a que 3 ans, ses toiles se vendent entre 10 000 et 15 000 euros : "Il ne peint que quand il s’amuse"

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

C'est un jeune artiste qui vit en Bavière, il s’appelle Laurent Schwarz, il vient tout juste d’avoir 3 ans, porte des couches-culottes et mesure 95 centimètres, c’est à peine la taille de ses toiles. Dans l’atelier que ses parents lui ont aménagé, sous les toits, le jeune artiste peint des dinosaures, des silhouettes humaines, des dragons ou des bébés éléphants, ses motifs préférés. Son style : beaucoup de couleurs. Le genre : plutôt abstrait. Laurent réalise en moyenne un tableau tous les deux à trois jours et 25 ont déjà été vendus, la plupart entre 10 000 et 15 000 euros.

Certains achètent "à l’aveugle" sans savoir quelle œuvre ils recevront. D’après la mère de Laurent, 20 000 personnes sont sur liste d’attente. Il y a quelques mois, sa mère a posté sur les réseaux sociaux des photos du travail de son fils, repérées par une galerie d’art. La machine s’est alors mise en route, alimentée aussi, habilement, par la famille de Laurent, qui a lancé un compte Instagram.

L’engouement est tel qu’un acheteur américain a proposé 295 000 euros pour la première toile du garçonnet, que la maman ne souhaite pas vendre. Pour un autre tableau, baptisé The People, la famille a reçu plus de 50 000 offres d’achat.

Laurent et ses parents reçoivent des centaines de lettres et cartes postales toutes les semaines. Et sur la place du marché du village où vit la famille, des fans attendent, régulièrement, pour rencontrer et photographier le prodige.

Génie ou phénomène marketing ?

Certains s’interrogent face à cette maturité si précoce et ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Laurent est-il un génie de la peinture ? Ou s’agit-il d’un phénomène marketing monté de toute pièce par ses parents ? Lisa Schwarz, la maman, se défend. "Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui disent : le pauvre enfant… Non. Laurent ne peint que quand il s’amuse. A 6 heures, quand je me lève avec lui, la première chose qu’il veut faire, c’est aller dans son atelier… Il peint avec légèreté, il prend du plaisir. Et c’est tout ce qu’on veut. Bien sûr, on vend les tableaux. Mais quand Laurent aura 18 ans, il aura un capital de départ pour faire ce qu’il veut. Et puis, peut-être que dans deux ans, tout ça n’intéressera plus du tout Laurent. Dans ce cas, pas de problème. Il suffit d’un clic pour fermer le compte Instagram, et terminé !"

La semaine prochaine, une exposition sera organisée dans le village bavarois de la famille. 400 invités sont attendus pour découvrir les œuvres du garçonnet qu’un journal américain a qualifié de "Picasso de la taille d’une chope de bière".