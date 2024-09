Baseball : Shohei Ohtani, le joueur japonais qui flambe avec les Dodgers de Los Angeles aux États-Unis

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

À 30 ans, le joueur des Dodgers de Los Angeles affole les compteurs et fascine l'Amérique. Sportif le mieux payé de la planète, le japonais réalise une saison record, au point d'être considéré comme le plus grand joueur de baseball de tous les temps.

C'est donc un japonais qui éclipse aujourd'hui toutes les stars du sport aux États-Unis. Arrivé du Japon en 2018 pour jouer à Los Angeles, et flanqué désormais du numéro #17 de l'équipe des Dodgers, Shohei Ohtani affole les statistiques de la MLB (Major League Baseball, équivalent de la NBA pour le basket) et sidère les observateurs du sport le plus populaire du pays, dont le championnat existe depuis plus d'un siècle.

"Ohtani a-t-il livré le plus grand match de l’histoire du baseball ?" se demandait vendredi 20 septembre le site The Atlantic après sa performance contre Miami, quand la chaîne ESPN évoquait un exploit "complètement dingue", et "la chair de poule" qui a saisi les passionnés de baseball. Ce jour-là, à l'issue d'un match époustouflant, Shohei Ohtani est entré dans le club des 50-50, devenant le premier joueur de l'histoire de son sport à réaliser sur une même saison 50 bases volés (lorsqu’un joueur déjà sur une base court vers la prochaine avant que le lanceur n’ait pu récupérer la balle) et 50 home runs (ces lancers où la balle sort des limites du jeu pour arriver en tribune). Un exploit majuscule qui place ce garçon de 30 ans au firmament de sa discipline.

Un phénomène qui se monnaye...

En plus de ses records, Shohei marque l'histoire de son sport par un profil très rare de batteur et de lanceur, polyvalence qu'il maîtrise à la perfection, mais qui lui coûte physiquement lors des saisons à rallonge de la MLB (162 matchs de saison régulière, soit six par semaine !). Après plusieurs blessures, il se concentre cette saison sur la frappe, avec une réussite fulgurante.

Un talent qui a un prix. Shohei Ohtani a signé en 2023 un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers, soit le plus gros contrat garanti de l'histoire du sport. Devenu le sportif le mieux payé des États-Unis et de la planète, dépassant Lebron James ou même Lionel Messi, Shohei Ohtani est aussi une icône absolue chez lui au Japon, où toutes les plus grandes marques se l'arrachent. Il ne lui manque que le titre MLB avec sa franchise, et pourquoi pas l'or olympique alors que le baseball revient au programme des JO 2028 à... Los Angeles. Il pourrait y défier l'équipe américaine avec le Japon, si les stars de la ligue sont autorisées à participer.