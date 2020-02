Culture d'info. Le musicien Lewis Evans : "Avec le Brexit je suis devenu un expatrié"

Le chanteur anglais Lewis Evans (LEWIS EVANS)

Le chanteur franco-britannique de pop rock, Lewis Evans, 33 ans, installé en Normandie en France, et qui a entamé une carrière solo en 2015, est l'invité de Thierry Fiorile. Il est attristé par le Brexit, ce divorce des nations, mais espère qu'il en sortira quelque chose de positif et que les Anglais vont se politiser un peu plus.

franceinfo : Comment vivez-vous la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne ?

Lewis Evans : Cela fait un petit moment que je suis en deuil de "mon" nationalité. Depuis que la CAF me demande un titre de séjour pour ma fille et moi ! Je sens que je perds une facilité d'aller voyager ou des choses comme ça. Bien sûr, j'avais un accent que j'ai du mal à perdre, mais je n’y pensais pas du tout à l'idée d'être anglais ou français. Je vivais ici, je vivais comme tout le monde, je payais des taxes, comme tout le monde.

Bureaucratiquement, on m'a fait sentir que déjà, je n’étais plus européen depuis un petit moment. Ma fille est née en 2016, et je n'avais pas le droit d'être sur le livret de famille, parce qu'il y avait des problèmes de traités. Donc déjà, je me suis dit : merde! Oui, c'est vrai que je suis anglais. En fait, j'avais totalement zappé. Donc, je pense que pendant les années, les mois qui vont suivre, en étant un intermittent, je trouve que c'est quelque chose qui me fait un peu peur, maintenant.

En plus en tant que musicien, vous bougez tout le temps…

En fait, il y a plein d’ennuis. On devient vraiment des expatriés. Moi, je vais devenir Français. Je me suis marié cet été par amour, et aussi un peu à cause du Brexit. Apparemment, je dois attendre 5 ans pour devenir français. Moi, j'ai envie de devenir français parce que franchement, la Grande-Bretagne, la monarchie, la bouffe, je trouve ça dégueulasse et je trouve la France tellement meilleure. Même si vous n'avez pas trop de chips au vinaigre !

Est-ce qu'au-delà de cette tristesse, il y a malgré tout une compréhension de ce qui a pu se passer en Angleterre?

Au début, j'étais un peu coincé, par le référendum. Qu'est-ce que je voulais pour la Grande-Bretagne ? Quand Ils ont voté pour sortir, je croyais que ça irait assez vite, et j'ai respecté les votants qui voulaient sortir de l'Europe. C'est un choix, même si moi, j'étais un remainer. Après, le temps qui passe a créé tellement de bordel ! Dans ma propre famille, il y a un clivage total qui s'est passé, parce que la moitié sont des remainers et les autres sont des brexiters.

Mais je trouve que ce qui est malheureux, c'est tout le racisme qui est sorti de ça, sur ma propre page Facebook, j’ai été obligé de virer des cousins qui commençaient à lancer des slogans comme "on va tous virer les Noirs ou virer les Pakistanais" et il utilisait pas le mot pakistanais, c'était plutôt les Pakis. Donc il y avait un énorme racisme qui est monté. Je pense que la plus grande majorité des Anglais ne savaient pas du tout pour quoi ils votaient.

Je remarque que généralement - je vais me faire détester par tous les Anglais - ils n'ont aucune éducation politique. Ils ne savent pas ce que c'est la droite et la gauche, alors qu'en France n'importe quelle personne, sait ce que c'est la gauche et la droite. En Angleterre, ils sont perdus et ils savent juste ce que sont les Tories et le Labour. Mais ce qui va sortir de positif de cette situation, c'est peut-être que les Anglais vont se politiser un peu plus. Parce que là, ils vont vraiment sentir ce qui va se passer. Et je pense que le spectre politique va s'élargir. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Il y a du bien qui va sortir de ce malheur.

Prochain Ep de Lewis Evans Le rayon vert, enregistré avec Herman Dune