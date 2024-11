Irlande : les projets économiques de Donald Trump inquiète le pays

Donald Trump, élu le 6 novembre 2024, dans une logique protectionniste prévoit, notamment, d’abaisser le taux d’imposition sur les sociétés aux États-Unis : de 21%, il passerait à 15%. Une concurrence directe avec les 15% applicables en Irlande. Un taux plus qu’attractif en Europe qui a su séduire de nombreuses entreprises. Tous les géants de la tech - les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) se sont installés en Irlande. Ainsi, selon Emma Howard, économiste à l'Université technologique de Dublin, le tigre celtique a clairement gagné son pari fiscal des années 90. "Dans les recettes qui sont perçues par l’État irlandais, plus d’un euro sur quatre provient de l’impôt sur les sociétés. Ça représente donc une part énorme de nos finances publiques. Et c’est très concentré : près de la moitié de ces recettes provient de seulement trois multinationales américaines."

Au-delà de cette ultra dépendance fiscale à l’égard des GAFAM, les entreprises américaines emploient également 210 000 personnes en Irlande, d’après la Chambre de commerce américaine. Ce qui représente près de 8% des emplois dans le pays. Certaines voix s’efforcent tout de même de rassurer les acteurs économiques. Pour le ministre des Affaires étrangères, Micheál Martin, le risque de rapatriement est faible, car toutes ces entreprises ont passé des décennies à investir en Irlande, à y développer leur main-d’œuvre et leurs infrastructures.

Les droits de douane sur les importations européennes

De plus, l’Irlande, principal pays anglophone depuis le Brexit, leur sert de point d’entrée dans l'Union européenne : "Les entreprises qui sont déjà implantées en Irlande, à Dublin, qui ont investi et sont ici depuis un certain temps, il faudrait probablement un peu plus qu’un même taux d'imposition des sociétés pour les ramener aux États-Unis. L’impact négatif qu’il pourrait y avoir en Irlande, en revanche, c’est de savoir si nous allons continuer à réussir à attirer de nouveaux investissements directs américains dans l'économie irlandaise", estime Emma Howard.

Surtout, Donald Trump a suggéré pendant sa campagne qu’il imposerait un droit de douane compris entre 10 et 20% sur toutes les importations européennes aux États-Unis. Or, le marché américain est très important en Irlande, comme l’explique Emma Howard : "Au sein de l'Union européenne, nous sommes le troisième plus grand exportateur vers les États-Unis. Si Trump mettait en place des droits de douane sur nos produits exportés vers les États-Unis, cela réduirait évidemment la demande et aurait un impact sur notre économie".

En pleine campagne électorale, le gouvernement irlandais multiplie en ce moment les cadeaux aux ménages. Mais certains appellent à la prudence et voudraient plutôt épargner une partie de l’excédent budgétaire exceptionnel dégagé cette année. Un matelas financier serait judicieux, en cas de ralentissement économique.