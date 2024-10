Inde-Chine : vers un réchauffement des relations après un accord sur un différend frontalier ?

Du lundi au vendredi à 15h17 et 16h47

Les relations entre les deux pays sont notoirement compliquées et rivales, mais ont connu cette semaine une petite avancée, après un accord sur les patrouilles à leur frontière himalayenne.

En marge du sommet des Brics, à Kazan, en Russie, le président chinois Xi Jinping a indiqué mercredi 23 octobre 2024 au Premier ministre indien Narendra Modi, lors de leur première rencontre bilatérale en cinq ans, que les deux pays devaient "renforcer" leur "coopération", selon un média d'État. Est-ce le signe d'un réchauffement entre la Chine et l'Inde, les deux pays les plus peuplés du monde, après un accord deux jours plus tôt sur un différend frontalier ?

Les deux pays sont arrivés à un accord lundi concernant la frontière qu’ils se disputent dans l’Himalaya, bien que cet accord concerne un point très précis d’un contentieux beaucoup plus large. Depuis 1962, les deux pays se disputent 4 000 kilomètres de frontières sur le toit du monde. Un différend qui se rappelle régulièrement dans leur relation, comme lorsqu’en juin 2020, une vingtaine de soldats indiens et chinois avaient trouvé la mort lorsque deux patrouilles s’étaient croisées.

Les relations entre les deux pays étaient depuis au plus bas, décrites le mois dernier comme "pas terribles" par le ministre des Affaires étrangères Indien, qui jugeait encore que l’Inde avait un "problème Chinois". L’accord annoncé concerne la répartition des patrouilles sur la "ligne de contrôle", une zone tampon où les deux pays n’ont pas le droit d’entrer avec des armes. Il ne règle pas le différend frontalier, mais signe un retour au conflit figé d’avant 2020.

Une annonce qui tombe à pic pour Vladimir Poutine

Même s’il ne règle pas tout, l’accord pourrait calmer l’escalade militaire et verbale dans la région. Depuis 2020, les deux pays massent de plus en plus de troupes sur le toit du monde. L’Inde reproche aussi à la Chine de construire des villages de peuplement collés à la ligne, une provocation. Cet accord montre que les deux pays sont encore capables de se parler.

D’un autre côté, son annonce juste avant le sommet des Brics ne doit rien au hasard. L’Inde et la Chine portent deux visions différentes pour le club des pays du Sud. Les rencontres entre Xi Jinping et Narendra Modi y sont toujours scrutées. Avec cet accord, les deux géants veulent afficher une certaine détente plutôt que de surjouer une rivalité insurmontable.

C’est indirectement une petite victoire pour Vladimir Poutine, qui rêve d’une triple alliance Russie-Inde-Chine, bloquée par le conflit entre les deux géants asiatiques. Même si l’on est encore très loin d’une réconciliation, et que l’Inde continue de cultiver ses liens avec le bloc occidental, assumant cette diplomatie théorisée comme le "multi alignement".