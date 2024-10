En Espagne, l'entrée payante dans les édifices religieux est déjà habituelle

Payer pour entrer dans une cathédrale n'a rien d'anormal en dehors de la France. En Espagne, notamment, c’est une habitude dans bon nombre d'édifices religieux et cela n'a déclenché aucun grand débat sur le sujet.

La moitié de leurs cathédrales, soit 40 sur 88 au total sont payantes, selon le décompte du site d’information InfoLibre. Cela dépend en fait de chaque diocèse, c'est l’administration départementale, de l’Église catholique.

La première grande différence entre la France et l’Espagne, c’est qu'en Espagne la loi de 1905 n'existe pas. L’Église est propriétaire de tous ses biens, et en particulier de toutes ses églises, basiliques et cathédrales. Donc elle fait ce qu’elle veut chez elle. Chaque diocèse décide des modalités d’entrée dans ses temples, en particulier dans ses cathédrales. Cela va de 4 euros, à Ségovie ou à Saragosse à 12 euros à Tolède, du simple au triple, donc, pour les entrées simples. Cela peut être plus cher si on ajoute le palais épiscopal, la montée dans le clocher, un audioguide, ou une visite guidée.

Ces mesures n'ont jamais suscité de grands débats nationaux. Les fidèles ne paient évidemment pas pour aller à la messe, les visites sont suspendues pendant les offices. Parfois, des catholiques se plaignent de ne pas pouvoir se recueillir en dehors de ces horaires officiels.

Il y a cependant une catégorie de la population qui n’est pas d’accord. Les collectifs laïcs. Ils considèrent que l’Église catholique est suffisamment subventionnée, dans l’histoire et dans l’actualité, pour qu’on doive repayer pour entrée dans ses temples.

Des dépenses réaffectées pour leur rénovation ?

En France, Rachida Dati explique que l’argent de Notre-Dame pourrait bénéficier à d’autres églises, alors qu'en Espagne, l'affectation des recettes est à peu près invérifiable. Certaines cathédrales disent, sur leur site web, par exemple, que l’argent est utilisé pour l’entretien du bâtiment, parfois aussi pour les activités pastorales de la paroisse. La vérité, c’est que l’Église ne donne aucun chiffre, y compris dans son rapport annuel sur ses finances, il faut donc la croire sur parole.

Une mention à part pour la Sagrada Família, le grand projet de Gaudi, qui n’est pas une cathédrale mais une basilique, qui est encore en construction à Barcelone. Là, le ticket n’est pas officiellement une entrée mais un don qui aide à la construction, et le succès de ces visites accélère la construction. Le ticket est bien plus élevé, 26 euros, et il faut passer par les échafaudages !