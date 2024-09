Crimes au couteau au Royaume-Uni : une nouvelle loi pour les interdire alors qu'il y a 140 attaques par jour, un phénomène en constante augmentation

Un adolescent a été poignardé à mort, dimanche 22 septembre 2024, dans le sud-est de Londres. C'est la dernière victime en date d'une recrudescence d'attaques au couteau au Royaume-Uni. Ce nouveau drame est survenu juste avant l'entrée en vigueur, mardi 24 septembre, de la nouvelle loi britannique interdisant la possession de machettes et de couteaux "zombie" (grands couteaux souvent dentelés).

En moyenne 140 attaques au couteau par jour

Au Royaume-Uni, les crimes au couteau ont augmenté de 80% depuis 2015. En un an, plus de 50 000 attaques aux couteaux ont été recensées en Angleterre et au Pays de Galles, soit en moyenne 140 attaques par jour, qui ont provoqué la mort de près de 250 personnes en 2023.

Les couteaux "zombie" sont particulièrement incriminés dans cette violence. Ce type de couteau à grande lame, souvent à double tranchant et parfois crantée, se distingue par son apparence agressive, inspirée de la culture des films d'horreur. Bien qu'ils aient été interdits en 2016, un vide juridique permettait leur vente tant qu'ils "ne portaient pas de messages incitant à la violence". Désormais, leur vente et leur possession sont formellement interdites. Le Royaume-Uni avait précédemment lancé une vaste campagne de sensibilisation, mettant en place des points de dépôt où les gens pouvaient remettre leurs couteaux pour qu'ils soient récupérés par la police.

Ce phénomène d'attaques au couteau est largement dû à des facteurs sociaux, comme la pauvreté, le manque d'opportunités pour les jeunes, et l’influence de la culture des gangs. Les coupes budgétaires dans les services à la jeunesse et les soins de santé mentale ont aggravé la situation, laissant de nombreux jeunes sans soutien. De plus, la facilité d'accès à ces armes, souvent achetées en ligne, renforce ce phénomène.

La mobilisation du Premier ministre et de personnalités publiques

Le Premier ministre Keir Starmer s'est engagé à réduire de moitié les attaques au couteau d'ici 10 ans. Il souhaite également s'attaquer aux causes profondes de la criminalité, en souligne le besoin urgent d'améliorer les services publics et d'offrir plus d'opportunités aux jeunes. De nombreuses associations, souvent créées par des parents de victimes ou par des personnalités publiques, travaillent également à sensibiliser la population et à lutter contre ce problème. Parmi elles, Idris Elba, acteur britannique engagé, a récemment rejoint cette initiative pour faire entendre l'importance de financer les services dédiés à la jeunesse et aux programmes de prévention.