Comment l'élection américaine est-elle perçue par Taïwan qui dépend largement des États-Unis ?

À Taïwan, c’est un sentiment de confiance qui règne : confiance notamment dans la continuité d’un soutien américain à Taïwan quelle que soit l’administration, démocrate ou républicaine. Tout porte à croire que les États-Unis continueront à considérer Taïwan comme un allié sans pour autant remettre en question l’existence d’une seule Chine.

Les préférences de candidats ne se dessinent pas clairement. Donald Trump fait des déclarations très anti-Chine et les ventes d’équipements miliaires à Taiwan avaient battu tous les records lors de son premier mandat. Mais son côté imprévisible et ses récentes déclarations agressives envers Taïwan l’ont rendu moins populaire qu’en 2020 où il était le candidat favori des Taïwanais. Il reproche notamment à Taïwan de ne pas investir assez dans sa défense et accuse l’entreprise TSMC, la plus grosse entreprise de microprocesseurs taïwanaise, de se développer au détriment de l’industrie américaine.

Kamala Harris garde, elle, une bonne image auprès de Taïwan notamment grâce à Joe Biden qui a multiplié ces dernières années des garanties de protection en cas d’invasion chinoise. Il a par exemple publiquement affirmé à plusieurs reprises que si la Chine venait à attaquer Taïwan, les États-Unis enverraient des troupes pour la défendre.

Sur la scène politique le DPP, le parti présidentiel fermement opposé à l’existence d’une seule Chine se garde bien d’afficher toute préférence et affirme qu’il aura de bonnes relations avec les États-Unis quelle que soit l’issue des scrutins. Mais le KMT, le parti d’opposition plus favorable à un dialogue avec la Chine, craint les conséquences d’une victoire de Donald Trump.

Augmenter le budget de la défense Taïwannaise : un consensus américain

Alexander Huang, le directeur des affaires internationales du KMT, explique que Donald Trump veut qu'ils payent plus. "Sous Trump, nous avons dépensé chaque centime pour ce que nous avons acheté. C’est seulement sous Biden que nous avons reçu certains équipements militaires gratuitement. Donald Trump est une personne qui va essorer Taïwan pour augmenter nos investissements et nos dépenses de défense. Et ce sera financé par les impôts taïwanais, jamais par les impôts américains.". Le directeur des affaires internationales du KMT pense donc que "ça aura un goût vraiment amer pour n’importe quel politicien quel que soit son parti."

Mais quel que soit le candidat, il y a un consensus à Washington pour que Taïwan continue à augmenter son budget de la défense. Reste à savoir dans quelles proportions. Si tous s’accordent donc sur la continuité du soutien américain, les moyens qu’emploieront républicains ou démocrates pour soutenir l’île auront un impact majeur sur Taïwan pour les 4 prochaines années.