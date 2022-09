Mort d’Elizabeth II : de la "reine reptilienne" au "meurtre" de Lady Di, les théories du complot autour de la famille royale resurgissent

Marina Cabiten, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France

Elizabeth II, Lady Di, mais aussi le reste de la famille royale britannique : les théories du complot qui les visent sont nombreuses, et anciennes, et se voient réactivées à l’occasion de la mort de la reine d’Angleterre.

Les théories conspirationnistes autour de la reine Elizabeth II sont à peu près aussi vieilles que le début de son règne. Et elles ont été réactivées par la mort de la monarque. Une reine qui serait en fait morte depuis des mois et remplacée par une actrice ou un hologramme, une mort qui ne serait pas naturelle, et même l'idée que la reine Elizabeth serait à l'origine des attentats du 11-Septembre.

De QAnon à David Icke, figure de la complosphère, en passant par Lyndon Larouche ce politicien américain qui accuse la couronne britannique de tous les maux, cet épisode de Complorama décrypte les méchanismes autour de ces thèses toujours vivaces, qui concernent également la famille royale dans son ensemble, à commencer par Lady Di et sa mort dans le pont de l'Alma il y a 25 ans.

