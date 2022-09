De Doctolib à Pôle emploi, la naturopathie en question

Sous la pression d'internautes, 17 naturopathes, inscrits sur la plateforme de prise de rendez-vous sur Doctolib, qui se vantaient d'avoir été formés par la naturopathe Irène Grosjean, ont vu leurs profils supprimés de la plateforme. Irène Grosjean, accusée d'agression sexuelle sur mineurs, a notamment été mise en cause pour des pratiques douteuses qui vont jusqu'à l'attouchement sexuel de bébés pour leur faire baisser la fièvre. Mais pour certains, Doctolib abrite beaucoup plus de praticiens proches d'Irène Grosjean que ces quelques profils supprimés récemment.

De son côté, la plateforme Doctolib se défend, et avance qu'ils ne représentent que 0,3% des prises de rendez-vous. Ces naturopathes, accusés de charlatanisme, de dérive sectaire, sont également accusés de complotisme par les internautes.

Donner pignon sur rue à des discours extrémistes et potentiellement dangereux, non par mauvaise intention mais par manque de vigilance et de régulation, c'est aussi ce qui semble arriver à Pôle Emploi. On découvre sur le site Pôle Emploi des offres de formation inquiétantes.

