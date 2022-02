Covid : où en est le complotisme antivax, plus d’un an après le début de la campagne de vaccination ?

Augmentation des cancers, modification de l’ADN ou 5G, disparitions de faux morts du Covid… Les théories du complot autour du vaccin se portent bien, en ce début d’année 2022. Mais le complotisme antivax a évolué, depuis le lancement de la campagne de vaccination il y a un peu plus d’un an.

Si vous avez un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de chances que vous ayez vu la vidéo de Karim. Le 14 décembre dernier, les caméras de l’AFP, l’agence France presse, filment dans son lit de réanimation, à Montreuil, Abdelkrim Azzaoui, dit Karim, atteint du Covid. C’est là qu’il exprime ses regrets de ne pas s’être fait vacciner. La vidéo est mise en ligne par l’AFP et Karim est la cible de nombreuses fausses affirmations, notamment de la part de figures complotistes. Cet homme est mort des suites du Covid le 20 décembre. Mais même après son décès, il sera victime d'une théorie du complot, celle des “faux” morts du Covid qui circule beaucoup en ce moment.

Qu’est-ce qui a évolué, dans le complotisme antivax, entre le début de la campagne vaccinale contre le Covid il y a un peu plus d’un an, et aujourd’hui ? D'abord les figures de proue du mouvement, comme par exemple le professeur Christian Perronne, dont l'intervention le 12 janvier 2022 lors d’un débat public au Parlement du Luxembourg est devenu une vidéo virale sur internet. Huit minutes d’un discours truffé d’informations fausses voire mensongères.

L'affaire Neil Young versus Spotify illustre le boom des podcasts complotistes

La toute récente affaire Spotify versus Neil Young est emblématique d’un problème qui a pris beaucoup de place ces derniers mois, celui de la modération des contenus audios et donc notamment des podcasts. Mais le problème est le même sur les "spaces" de Twitter, où des groupes de personnes peuvent exprimer sans modération toutes sortes d'affirmations sans fondement autour du vaccin.

Autre évolution dans la sphère complotiste anti-vaccin, la radicalisation et une amplification des violences. Menaces et agressions de scientifiques, médecins, ou d'élus. En janvier dernier s’est déroulé un coup de filet. Deux hommes et six femmes ont été interpellés en Moselle, dans le Rhône, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et le Finistère. Ils comparaîtront à Paris pour harcèlement moral en ligne, après des actions concertées et ciblées sur deux parlementaires et un médecin en 2021 : ces personnes sont des membres du groupe antivaccins "V_V".

"Le complotisme antivax autour du vaccin contre le Covid", c’est le 22e épisode de Complorama, avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, et Tristan Mendès France, maître de conférence et membre de l’observatoire du conspirationnisme, spécialiste des cultures numériques. Un podcast à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.