La COP29, le retour de Donald Trump, les inondations en Espagne... L'actualité nourrit les théories du complot les plus folles. Cet épisode de Complorama dissèque les discours qui nient ou minimisent le changement climatique, et analyse comment ils se propagent, de la sphère politique aux réseaux sociaux.

L'élection de Donald Trump marque un tournant dans le débat sur le climat. Le futur président des États-Unis a qualifié le réchauffement climatique de "canular" et a promis de retirer les États-Unis des accords de Paris. Ses nominations, notamment celle de Chris Wright, un climatosceptique soutenu par les pétroliers, au poste de secrétaire à l'Énergie, confirment cette orientation. La présence de personnalités comme Robert F. Kennedy Junior, qui relaie des théories complotistes comme celle des chemtrails, aux côtés de Donald Trump, est également préoccupante.

La COP29 a été, comme les précédentes, un terrain fertile pour les théories du complot. Tristan Mendès France observe une "migration des communautés complotistes" du Covid-19 et de la guerre en Ukraine vers le climat, attisée par l'actualité et les débats autour des politiques climatiques. Les inondations qui ont ravagé l'Espagne en octobre 2024 ont été l'occasion de propager de fausses informations et des théories reliant les pluies torrentielles à un bateau central électrique ou à une punition d'Israël.

Le complotisme climatique, un phénomène en expansion

Rudy Reichstadt distingue le climatoscepticisme, qui met en doute le consensus scientifique, du climatodénialisme, qui nie l'existence du réchauffement climatique, et du climatocomplotisme, qui attribue l'inquiétude climatique à des agendas cachés. Il dénonce les discours qui présentent la lutte contre le changement climatique comme une tentative de mise en place d'une "dictature climatique". La vidéo du YouTubeur Raptor, qui nie le réchauffement climatique, illustre la diffusion de ces idées auprès d'un public jeune.

Tristan Mendès France craint que le climatocomplotisme ne prenne de l'ampleur avec l'aggravation des problèmes climatiques. Il souligne que ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus large d'érosion de la confiance dans l'expertise scientifique. De plus, il anticipe une convergence entre le complotisme climatique et celui sur les migrations, avec l'émergence d'un concept de "grand remplacement climatique".

Face à la complexité du changement climatique, le complotisme offre des explications simplistes, mais fausses et dangereuses. Il détourne l'attention des véritables défis à relever et entrave la mise en place de solutions collectives. Rudy Reichstadt déplore cette tendance à se "mettre à l'abri du réel" et appelle à un sursaut de lucidité face à l'urgence climatique.

