Cinéma week-end. "Green Book : Sur les routes du sud" : duo parfait

Pour raconter l'incroyable histoire vraie du pianiste noir Don Shirley dans Green Book : Sur les routes du sud, le réalisateur Peter Farrelly a choisi deux perfectionnistes : Viggo Mortensen et Mahershala Ali, duo qui fonctionne à merveille, et ça se sent. 1962, en pleine ségrégation, Don Shirley, génie du piano, privé d'une carrière classique parce que noir, part pour une tournée dans le sud américain. Son chauffeur est une petite frappe du Bronx, un italo-américain raciste, aussi grossier que son passager est classieux, voire snob.

En voyant le film, on peut sentir que pour nous aussi, ça a été un beau voyage Viggo Mortensen

Sur la route, les deux vont s'apprivoiser, le voyage fait naître une amitié, et dans le huis-clos de cette voiture s'opère la magie du cinéma.

Continuer de Joachim Lafosse, avec Virginie Efira

Nommée deux fois aux César, elle nous surprend encore en mère qui tente de renouer avec un fils violent, lors d'un long voyage à cheval dans les grands espaces du Kirghizstan.

Peut-être qu’il faut le père, mais la mère, il faut la faire vivre pour pouvoir devenir des hommes Joachim Lafosse

Film taiseux, qui donne plus à ressentir qu'à comprendre sur un sujet ô combien complexe, les rapports mère-fils.

L'Ordre des médecins premier film très autobiographique de David Roux

Cinéaste né dans une famille de médecins, il a vécu le même drame que ses personnages : une mère est prise en charge à l'hôpital par son fils pneumologue, elle renonce à se battre une fois de plus contre le cancer et va accepter de mourir. C'est Jérémie Renier qui joue le docteur et Marthe Keller, la maman.

J'adore travailler avec les réalisateurs qui font leur premier film, parce qu'on ne sait pas où on va Marthe Keller

Film sensible, juste, pas plombant malgré le sujet, c'est surtout le plaisir de revoir Marthe Keller, qui reste pour une génération de français Koba Lye Lye, princesse de Kurlande dans le feuilleton télé des années 70 La Demoiselle d'Avignon.

L'actrice Suisse qui a sillonné le monde a une vie bien remplie : elle a tourné avec Sydney Pollack, John Frankenheimer, Claude Lelouche, vécu avec Philippe de Broca et Al Pacino, mis en scène des opéras à Strasbourg, Londres et New York. Elle s'enthousiasme encore pour la nouveauté, Marthe Keller n'a pas eu peur de jouer une mourante alitée durant tout le film.