Chroniques du ciel. Tempelhof à Berlin : de l'aéroport au parc public

Situé dans Berlin centre, ce parc ilmmense est un ancien aéroport construit dans les années 30, connu pour avoir été le principal aéroport utilisé par les Alliés pendant le blocus des forces soviétiques en 1948 (GETTY IMAGES EUROPE)

Construit en 1923, le Tempelhof était l’un des plus anciens aéroports du monde, le premier à être desservi directement par un métro. Il fut réaménagé sous le IIIe Reich, entre 1936 et 1941, avec cette aérogare monumentale d’un 1,2 km en demi-cercle, symbole du gigantisme architectural nazi, le plus grand bâtiment au monde, avant la construction du Pentagone.

Un lieu chargé d’histoire

Sa forme ovale et ses deux pistes devaient représenter un aigle en vol, emblème de l’Allemagne par excellence. Un aéroport très avant-gardiste dont se sont inspirés les architectes de nombreux autres aéroports mondiaux. Tempelhof, un aéroport mythique, qui a surtout permis à Berlin-Ouest, d’échapper au blocus imposé par les Soviétiques entre 1948 et 1949. Repris aux Allemands par les Américains à la fin de la guerre, c’est de Tempelhof que fut mis en place le plus grand pont aérien de l’histoire, au cours duquel 1400 vols furent effectués quotidiennement pour ravitailler la ville en nourriture et en vivres.

Jusqu’à la chute du Mur de Berlin, Tempelhof, a accueilli des millions de passagers. C’était l’une des bases de la compagnie Lufthansa, avant que son activité ne décline et ne soit transférée, à Tegel, et Schönefeld, l’ancien aéroport de Berlin-Est.

Tempelhof a accueilli son dernier vol en octobre 2008

Il a longtemps suscité les convoitises des promoteurs immobiliers avant d’être transformé en parc urbain. Les pistes, l’aérogare classée monument historique ont été conservées.

Aujourd’hui, le tarmac de Tempelhof, fait le bonheur des cyclistes, des amateurs de cerfs-volants géants ou autres joggeurs. C’est un espace de liberté très atypique où l’on vient aussi jardiner et griller quelques saucisses sur un barbecue de fortune. Les Berlinois sont y attachés. Et si vous passez par Berlin, la balade à Tempelhof vaut un large détour.