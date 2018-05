Chroniques du ciel. "Rêves de gosse" a pris son envol

A Beaune, baptême de l'air pour 170 enfants en mai 2017 grâce à l'opération "Rêves de gosse" (RÊVES DE GOSSE)

Partager la différence, ne plus appréhender le handicap, c'est l'un des défis du tour de France aérien "Rêves de gosse" dont le départ a été donné ce week- end.

Des pilotes au service d'enfants handicapés

Comme chaque année, entre l’Ascension et la Pentecôte, des pilotes bénévoles sillonnent la France pour offrir à de jeunes enfants handicapés ou socialement défavorisés un baptême de l’air. "Ce rêve de gosse", nom de l’opération vient récompenser un projet pédagogique réalisé durant l’année scolaire avec des enfants plus ordinaires.

Le but de l’opération est d’apprendre à ces enfants à partager la différence et leur regard sur le handicap. Le baptême de l’air n’est qu’un prétexte. L’acteur José Garcia, pilote privé, a rejoint l’association, en tant que parrain, il y a quelques années, il se souvient de son premier vol avec les enfants et d’un véritable choc.

Les escales 2018 de l'opération

Cette année, l’opération "Rêves de gosse" fait escale à Bourg-en-Bresse, Romans-sur-Isère, Clermont-Ferrand, Melun, Chartres, Tours, Poitiers, Saucats en Gironde et Biarritz. Durant cette semaine, ces pilotes devraient baptiser plus de 1000 enfants.