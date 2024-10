"Loft Story", de la piscine à la platine

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

(REMI BENALI / GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES)

Cela fait vingt-trois ans et demi, et l’on ne pensait pas que ça reviendrait. En 2001, les lofteurs eux-mêmes avaient enregistré cette sorte d’hymne de la première émission française de téléréalité, qui avait ajouté un gros succès discographique à des performances d’audience phénoménales.

Mais le succès de Loft Story a aussi suscité des répliques dans la musique populaire. Du côté des pourfendeurs de l’ordre capitaliste, ça a évidemment tapé fort. Voici par exemple le rappeur Kool Shen et le groupe punk Les Betteraves.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu, diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Les Lofteurs, Up and Down, 2001

Kool Shen, C'est mal barré, 2004

Les Betteraves, Loft Story, 2002

Renaud, Je vis caché, 2002

Georges Chelon, Merci d'être venus, 2002

Don Choa, Vapeurs toxiques, 2002

Fonky Family, Un œil sur nous, 2004

Yves Simon, Qu'est-ce que sera demain, 1981

Médine, Porteur saint, 2017

Grand Corps Malade, Sur la lune, 2018

