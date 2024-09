Les chansons de l'éternelle Brigitte Bardot

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Après son émouvante interview au "Monde" la semaine dernière, écoutons sa légende dans la musique populaire, en France et à l'étranger, dans les sixties et aujourd'hui.

Brigitte Bardot a elle-même dessiné son propre mythe. Et les chansons qu’elle a choisi d’enregistrer ont constitué une sorte d’autoportrait à jamais figé dans les années 1960 – les années de toutes les libertés qui s’offraient au corps.

La semaine dernière, cette femme sublime aux cheveux dans le vent a donné une interview au journal Le Monde, dans laquelle elle évoque – à presque 90 ans – la solitude et la sérénité de son existence présente. Et l’on ne peut s’empêcher de repenser au mythe Brigitte Bardot, "la plus belle femme du monde", et aussi la plus désirable selon les chansons. Car, alors même qu’elle est en une des magazines et au fronton des salles de cinéma, on la retrouve dans les 45 tours, où elle fait fantasmer les chanteurs.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Brigitte Bardot, Nue au soleil, 1962

Brigitte Bardot, Les Cheveux dans le vent, 1964

Claude Nougaro, Le Cinéma, 1962

Adamo, Les Amours de journaux, 1968

Léo Ferré, Les 400 coups, 1961

Sacha Distel, Brigitte, 1958

Serge Gainsbourg, Initials BB, 1968

Dario Moreno, Brigitte Bardot, 1961

Jorge Veiga, Brigitte Bardot, 1960

Bob Dylan, I Shall Be Free, 1963

Elton John, I Think I'm Going To Kill Myself, 1972

Drake en feat. chez Lil' Wayne, Grindin', 2014

Kali Uchis, Tyrant, 2017

Bertrand Burgalat, Bardot's Dance, 2012

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur X (ex-Twitter).