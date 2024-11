Le plastique envahit la chanson

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Même la plus cinglante ironie peut avoir un air de bon vieux temps. En 1955, Léo Ferré se demande comment on peut chanter le temps du plastique – puisque le plastique commence à bouleverser la vie des Français avec de nouveaux objets, de nouvelles sensations, de nouveaux désirs modernes.

Et, peu après, Catherine Sauvage reprend la chanson de Léo Ferré. On ironise toujours. On n’en est pas à l’époque actuelle, où l’on n’en finit pas de réaliser quel poison sont les matières plastiques – poison pour les océans, poison pour la biodiversité – et aussi poison inattendu, comme les risques potentiels récemment révélés du fameux plastique noir, utilisé notamment pour fabriquer des ustensiles de cuisine.

Et pourtant le plastique est partout, sans que l’on s’en rende forcément compte. Par exemple, quand la formidable chanteuse Clarika a sorti son premier album en 1996, elle ne s’était pas forcément rendu compte qu’il y avait autant de plastique dans ses chansons. Voici trois extraits de cet album.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Léo Ferré, Le Temps du plastique, 1955

Catherine Sauvage, Le Temps du plastique, 1956

Clarika, Beau comme garçon, 1996

Clarika, Le Cimetière des choses, 1996

Clarika, Manger les fleurs, 1996

Petula Clark, Plastic Roses, 1966

Serge Reggiani, Il ne faudra jamais, 1977

Benjamin Paulin, Les Fleurs en plastique sont éternelles, 2012

Ginette Reno, Cœur en plastique, 1996

Jacques Dutronc, Le Bras mécanique, 1975

Tryo, L'Air du plastique, 2008

Francis Cabrel, Le Pays d'à côté, 2015

Philippe Léotard, Le Temps du plastique, 1994

