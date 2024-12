La chanson recommencée de l'artiste en prison

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

L'arrestation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal rappelle maints autres poètes, chanteurs, musiciens, romanciers, enfermés par les dictatures. Et l'émotion des artistes de la musique populaire.

Cette chanson de Bernard Lavilliers, Noir et blanc, évoque un chanteur, et elle est pleine de références à l’Afrique – Mandela, Fela Kuti, le refrain en lingala, une langue du Congo ; mais Bernard Lavilliers dira plus tard qu’il pensait aussi au chanteur Geraldo Vandré, torturé sous la dictature militaire au Brésil.

Et, évidemment, cette chanson trouve un écho dans la situation de l’écrivain Boualem Sansal, arrêté en Algérie. Cette arrestation indigne évidemment le monde des lettres – les prix Nobel Annie Ernaux, Jean-Marie Le Clézio, Orhan Pamuk et Wole Soyinka – des centaines d’écrivains dont Salman Rushdie, et l’Académie française réclament sa libération.

Mais les dictatures aiment à enfermer les artistes, et la chanson nous le répète souvent, comme, par exemple, à propos du pianiste argentin Miguel Angel Estrella.

