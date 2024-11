La chanson ne comprend pas les États-Unis

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Nos artistes peuvent aimer ou détester l'Amérique : ils n'en saisissent pas toujours toutes les nuances et toutes les singularités. Mais ils sont facilement fascinés...

Je sais, vous ne comprenez pas les paroles. C’est exprès. Dans sa chanson Five O’Clock Tea – c’est comme ça qu’il prononce, le chanteur Dranem fait des jeux de mots sur un vieil Anglais qui essaie de séduire une cocotte parisienne. Et soudain, donc, il annonce : "couplet américain".

Certes, nous sommes en 1905 et, pour un des plus grands artistes de la chanson française de l’époque, la langue des Américains, c’est ce charabia incompréhensible. Mais la victoire de Donald Trump, et la manière dont elle a été une surprise énorme en France, invite à se demander si nous comprenons vraiment l’Amérique, aujourd’hui en 2024 comme jadis.

Mais, déjà, il faut bien admettre qu’elle nous séduit terriblement, et qu’elle nous séduit depuis longtemps – voici, entre 1965 et 1995, France Gall, Joe Dassin et Akhénaton.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Dranem, Five O'Clock Tea, 1905

France Gall, L'Amérique, 1965

Joe Dassin, L'Amérique, 1970

Akhénaton, L'Americano, 1995

Tryo, Américain, 2016

Jean-Roger Caussimon, Les DOM-TOM de l’Amérique, 1981

Les Parisiennes, L’Amérique ça n’est pas le Pérou, 1967

Alain Bashung, Pourquoi rêvez-vous des Etats-Unis ?, 1966

David Bowie, I'm Afraid of Americans, 1997

Jeronimo, J’ai peur des Américains, 2003

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur X (ex-Twitter).