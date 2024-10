Gainsbourg : les chansons, bien avant le musée

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ecce homo, 1981 : on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, et Serge Gainsbourg l’a bien montré en consacrant lui-même des chansons à Serge Gainsbourg. Cela ferait presque oublier qu’aucun chanteur français n’a été autant célébré par ses pairs.

Et quand on parle de la capacité de Gainsbourg à ingurgiter des boissons alcoolisées, il ne faut pas oublier que, de son vivant et avant même qu’il ne commence à parler de son double, Gainsbarre, on le voyait souvent le verre à la main dans les chansons des autres – par exemple chez Carlos en 1987, chez Claude François en 1967, chez Léo Ferré en 1969.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu, diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Serge Gainsbourg, Ecce homo, 1981

Carlos, Tcha tcha, 1987

Claude François, Ce soir je vais boire, 1967

Léo Ferré, Pépée, 1969

Dave, Allo Elisa, 1979

Caroline Grimm, L'Amour à la Gainsbourg, 1988

Serge Lama, La Musique et l'Amour, 1986

Alkpote, Sans commentaire, 2012

Alkpote, Gainzbeur, 2012

Alkpote, Rap de shetan, 2008

Alkpote, Gainzbeur, 2012

Alain Souchon, Nouveau, 1978

Christophe Maé, L'Art et la Manière, 2007

Renaud, Mon bistrot préféré, 2002

Eddy Mitchell, Au bar du Lutetia, 2004

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur X (ex-Twitter).