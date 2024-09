Dans les chansons, que reste-t-il de l'abbé Pierre ?

Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Ces chansons qui font l'actu Bertrand Dicale Le samedi à 16h53 et 23h54, le dimanche à 12h24 et 19h24

Nombreux étaient les Français en général, et les artistes en particulier, qui voyaient en lui une référence, comme Ben l’Oncle Soul, qui s’exprimait en 2010, trois ans après que l’abbé Pierre avait disparu. Et on gardait à la mémoire sa voix singulière, et aussi son rôle de boussole morale, depuis des générations.

Son fameux appel à la radio, en 1954, avait déclenché ce qu’on avait appelé "l’insurrection de la bonté", et puis le sentiment, exprimé par Tryo, que cette bonté-là s’oublie alors que meurt l’abbé, même si, en cette même année 2008, sa parole reste vivante, comme avec cet enregistrement d’un de ses poèmes, par Lambert Wilson.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu, diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

No pasaran, 2024

Ben l'Oncle Soul, Soulman, 2010

L'Abbé Pierre, L'appel du 1er février 1954,

Tryo, Toi et moi, 2008

Lambert Wilson, Poème de l'abbé Pierre, 2008

David McNeil, Au temps où les abbés, 1972

Laurent Voulzy, Jésus, 2001

Bernard Lavilliers, Troisièmes couteaux, 1994

Renaud, J'ai retrouvé mon flingue, 2006

Mickey 3D, Yalil (la fin des haricots), 2002

Alain Souchon, Les Jours sans moi, 1985

