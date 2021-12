Ces crooners qui font les fêtes : "White Christmas", le Noël américain du monde entier

Le samedi à 6h24, 9h54, 15h54 et 21h54, le dimanche à 6h24, 9h54, 15h54, 19h54 et 22h54

Tous les jours de ces vacances de fin d’année, nous traversons un univers de chansons douces, romantiques et tendres. Aujourd'hui, le disque le plus vendu de l'histoire de la musique enregistrée... un cantique de Noël porté par une sublime voix de crooner.

Il est bien rare qu’une mélodie se suffise à elle-même pour nous plonger dans une émotion qui fait appel à des souvenirs très anciens et tous ordres. Et, en plus, cette version de White Christmas est toute récente puisque le trompettiste Ibrahim Maalouf l’a sortie sur l’album First Noêl, paru au mois d’octobre.

Et c’est à la fois une version neuve et une référence évidente à une tradition qui remonte à Noël 1941 – la première interprétation en direct à la radio, de White Christmas, chanté par Bing Crosby.

Dans cet épisode de Ces crooners qui font les fêtes, vous entendez des extraits de :

Ibrahim Maalouf, White Christmas, 2021

Bing Crosby, White Christmas, 1942

André Claveau, Noël blanc, 1954

Cœur de Pirate, Noël blanc, 2011

Frank Sinatra, White Christmas, 1949

The Drifters, White Christmas, 1954

Leon Redbone, White Christmas, 1989

Babyface, White Christmas, 1998

Michael Bublé, White Christmas, 2011

Elvis Presley, White Christmas, 1957

Lady Gaga, White Christmas, 2011

Bing Crosby, White Christmas, 1942



