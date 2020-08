Ces chansons qui font l'été. "Babacar" de France Gall et les dilemmes de la générosité

"Babacar" de France Gall, un grand tube mais surtout un grand classique. (DR)

Babacar n’est pas encore un classique, en cet été 1987. La chanson a atteint la 11e place du Top 50 à la fin du mois de mai, quelques semaines après sa parution en single, et le 10 août, elle est en 49e place du Top au bout de dix-sept semaines de classement. Certes, c’est un tube, mais un petit tube ; ce qui est imprévisible, c’est la destinée future de la chanson, qui restera parmi les titres les plus célèbres écrits par Michel Berger pour son épouse et qui, aujourd’hui, figure dans le peloton de tête des chansons de France Gall les plus écoutées sur les sites de streaming.

Chacun connait l’histoire de cette chanson : alors qu’elle est au Sénégal pour une mission humanitaire, France Gall rencontre une jeune femme qui lui propose de lui donner son fils, Babacar, puisqu’elle a été abandonnée par son compagnon et n’aura pas les moyens d’élever seule son enfant.

Dans cet épisode de Ces chansons qui font l’été, vous entendez des extraits de :

France Gall, Babacar, 1987

France Inter, Inter actualités de 07H00 : évolution de la législation sur l’adoption, 04 nov. 1987

Maxime Le Forestier, Né quelque part, 1987

France Inter, Inter actualités de 19H00 : nouvelles règles sur le séjour des étrangers en France, 08-août-87

Marie-Paul Belle, Antonio Carlos Maria Brésil, 1976 / France Gall, Babacar, 1987

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

De la rentrée des classes jusqu’au début des grandes vacances, nous nous retrouvons chaque samedi et chaque dimanche avec Ces chansons qui font l'actu, une exploration des liens entre notre patrimoine culturel populaire et les grands thèmes de l’actualité du moment.

Pendant l'été 2019, La Playlist de Françoise Hardy a été une traversée du bagage musical d'une autrice, compositrice et interprète considérée comme l'arbitre des élégances de la pop en France.

En juillet et août 2017, nous avions passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.