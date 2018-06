Ces chansons qui font l'actu. Une Coupe et des hymnes

14 juin 2018, Moscou. Coupe du monde de football. En ouverture du Mondial, des supporters russes félicitent l'équipe russe après leur victoire (5-0) contre l'Arabie saoudite. (MAXPPP)

La FIFA donne plusieurs chansons officielles à chacune des coupes du monde. Et c'est plutôt rationnel.

Voilà, c’est parti, et bien parti ! Et nous avons l’occasion d’entendre tous les jours et plusieurs fois par jour Live it up de Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi. C’est la chanson officielle de la Coupe du monde 2018 et nous avons tellement de raisons de l’entendre diffuser tous les jours que, dans sa grande sagesse, la FIFA a décidé qu’il y aurait deux chansons officielles pour la Coupe du monde - ou plutôt une chanson officielle et un hymne officiel. L’hymne, c'est Colors par Jason Derulo et Maluma.

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi, Live It Up, 2018

Jason Derulo & Maluma, Colors, 2018

Wyclef Jean, Santana, Avicii, Alexandre Pires, Dar um jeito, 2014

Pitbull, Jennifer Lopez, We Are One, 2014

Ricky Martin, La Copa de la vida, 1998

Youssou N'Dour & Axelle Red, La Cour des grands, 1998

Hermes House Band, I Will Survive, 1994

Tal, Le Mondial, 2018

Jason Derulo & Maluma, Colors, 2018

Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi, Live It Up, 2018





