Ces chansons qui font l'actu. Rester envers et contre tout : la chanson n'est pas toujours contre

Arlington en Virginie (USA). Le 11 novembre 2020. Le président Donald Trump marche avec la première dame, Melania Trump lors des cérémonies rendant hommage au Soldat Inconnu, au cimetière national d'Arlington. Depuis le 3 novembre, il répète tous les jours qu'il a gagné les élections. (ZUMA PRESS / MAXPPP)

"Je n’partirai pas, je n’irai nulle part, je ne veux pas voir la réalité" : parfois, une chanson vole au-devant de l’actualité. Ce titre du duo rock underground Arne Vinzon, une chanson de 2013, semble parler à la place de Donald Trump.

Le président américain, contre tous les usages, contre les tous les conseils et même contre tous les faits, a refusé de reconnaître sa défaite à l’élection du 3 novembre ; et l’on a vu certains de ses proches, y compris des membres du gouvernement américain, se dire certains qu’il allait effectuer un second mandat présidentiel puisqu’il aurait gagné les élections. Mais il n’y a pas que le rock français qui puisse se faire son porte-parole. Le prince des poètes lui-même, Jean Cocteau, semble le contempler dans un texte chanté par le baryton Jean-François Gardeil...

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Arne Vinzon, Je ne partirai pas je n'irai nulle part, 2013

Jean-François Gardeil, Tu sembles parti mais tu restes, 1989

Charles Aznavour, Et moi je reste là, 2015

Malicorne, Je resterai ici, 2010

Les Octaves, Nous ne bougerons pas, 1972

Leslie, Je suis et je resterai, 2002

Bruno Blum, Si je reste, 2001

