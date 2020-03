Ces chansons qui font l'actu. Plus d'école : tristesse ou joie ?

Garçon à la maison pour une école buissonnière avec d'autres moyens d'éducation et de savoir (Illustration) (MAXPPP)

Pour la plupart des enfants, la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées n’est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a eu le sourire instinctif, une espèce de weeeeh irrépressible – puis ils ont vu la tête des parents. Et il y a ainsi, parfois, dans la vie de notre nation, des événements qui mêlent la gravité des épreuves traversées ensemble, et une espèce de petite jubilation inarticulée, et même inavouée. Parce qu’il faut quand même reconnaître que, même si on est un élève exemplaire, sérieux et mature, la fin de l’école déclenche forcément une joie radieuse...

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Aldebert, Pour louper l’école, 2008

Patricia Lavila, En sortant du lycée, 1974

Sheila, L’école est finie, 1963

France Gall, Sacré Charlemagne, 1964

Maxime Le Forestier, Marie, Pierre et Charlemagne, 1972

Jacques Brel, Rosa, 1962

Richard Gotainer, Poil au tableau, 1980

René-Louis Lafforgue, L’École buissonnière, 1963

Christiane Oriol, L’École buissonnière, 1885 (enregistrement de 1981)

