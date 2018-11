Ces chansons qui font l'actu. Michael Jackson, une légende inspirante

L'installation vidéo de l'artiste sud-africaine Candice Breitz dans l'exposition "On the Wall" consacré à Michael Jackson au Grand Palais à Paris. (MAXPPP)

Michael Jackson est de retour. Tout au moins à Paris, au Grand Palais, pour l’exposition "On the Wall" qui aborde la manière dont l’art contemporain s’est emparé de la plus grande icône pop de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle – parce que cela fait bientôt 10 ans que, le 25 juin 2009, s’est éteint Michael Jackson...

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Michael Jackson, Wanna Be Startin Something, 1982

Candice Breitz, King (A Portrait of Michael Jackson), 2005

Musica Antiqua Köln, Marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully, 1670 (enregistrement de 2000)

Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, 1964

Oldelaf, Danse, 2011

113, Tonton du bled, 1999

Mon côté punk, Youssef, 2005

Michael Jackson, Thriller, 1982

50 Cent, Michael Jackson Freestyle, 2009







Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

En juillet et août 2017, nous avions passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.

Tout l’été 2016, en compagnie de Vincent Delerm, nous avons baguenaudé dans La Playlist amoureuse de la chanson, exploration buissonnière du patrimoine populaire. Vous pouvez également prolonger les gourmandises de cette chronique d’été avec le Dictionnaire amoureux de la chanson française, coédité par Plon et franceinfo.

Pour les professeurs, lycéens et collégiens, franceinfo et l’Éducation nationale ont créé ensemble un site où vous pouvez trouver une centaine de chroniques sur des chansons chargées d’histoire, Ces chansons qui font l'histoire.