Ces chansons qui font l'actu. La France est-elle toujours un pays d'oiseaux ?

Le Rouge-gorge lui aussi va-t-il disparaître ou se raréfier ? (MAXPPP)

L'hirondelle, la tourterelle, le goéland, la sarcelle… Vous l’avez entendu cette semaine sur franceinfo : de nombreuses espèces d’oiseaux voient fondre leur population ces dernières années, et plusieurs de ces oiseaux auront bientôt disparu de leur environnement naturel. Et c’est d’autant plus inquiétant que Volière de Philippe Forcioli date de 1992. 26 ans, c’est long pour les variétés, mais court pour la nature. Et, à l’époque, on pouvait contempler la France à travers la diversité de ses oiseaux.

Dans le second épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Philippe Forcioli, Volière, 1992

Dick Annegarn, Oiseau, 1990

Dominique A, Le Courage des oiseaux, 1992

Michel Jonasz, Mésange, 2011

Gérard Manset, Rouge gorge, 1974

Renaud, Rouge gorge, 1988

Armand Mestral, Le Rossignol cubain, 1955

Hugues Aufray, Le Rossignol anglais, 1965

Gilles Dreux, Alouette, alouette, 1968

Miossec, Alouette , 2016

Philippe Forcioli, Volière, 1992







