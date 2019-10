Ces chansons qui font l'actu. La chanson au secours des aidants

Des aidants qu'il faut aider. (AIDANT ATTITUDE)

Les aidants sont enfants, conjoints, sœurs, frères, nièces, cousins, parents même, de personnes malades, handicapées, ils sont de plus en plus nombreux aujourd’hui. Notamment, l’allongement de l’espérance de vie a multiplié ces vies sans espoir que sont celles des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives.

Vous l’avez entendu sur franceinfo : le gouvernement propose une série d’aides pour les aidants familiaux, pour essayer de donner une réponse à une évolution inexorable : alors que les plus de 75 ans représentaient 5% de la population totale au milieu des années 70, ils approchent aujourd’hui des 10%. Et de plus en plus de familles sont obligées de prendre en charge des personnes âgées de plus en plus dépendantes et de plus en plus longtemps.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Marianne Masson, De drôles d'éléphants, 2017

Louis Chedid, Maman, maman, 2010

-M-, Délivre, 2009

Serge Lama, Le Clocher d'Elseneur, 2016

Zaz, Si je perds, 2013

Les Wriggles, Désolé mémé, 2007

Louis Chedid, Maman, maman, 2010







