Ces chansons qui font l'actu. L'Irlande, pays de chanson française

Une affiche anti-Brexit à Newry, en Irlande du Nord, le 7 juin 2016. (PAUL FAITH / AFP)

L’Irlande est une heureuse nation dont la musique est un phénoménal agent touristique. Evidemment, quand ce sont les Pogues et les Dubliners qui prennent en chœur The Irish Rover, grand classique irlandais qui donne tout de suite envie de partir là-bas...

Mais il faut bien avouer que l’on a un peu mal de cette histoire de frontière en jeu entre l’Irlande du Sud, indépendante et européenne, et l’Irlande du Nord, britannique et entrainée dans le Brexit. Parce que tout le monde en France aime la musique de la verte Irlande – vous, moi et les artistes. Et même certains artistes plus que d’autres...

Dans le second épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

The Pogues (feat. The Dubliners), The Irish Rover, 1987

Anne Vanderlove, Landes d'Irlande, 1968

Anne Vanderlove, Le Long des Côtes d'Irlande, 1970

Anne Vanderlove, Les Bruyères de Birdhill, 1999

Les Hamsters, Quelque part en Irlande, 1966

Bernard Lavilliers, On the road again, 1988

Hélène Segara, Les Vallées d'Irlande, 2001

Claude Nougaro, L'Irlandaise, 1993

Marie Laforêt, La Guerre d'Irlande, 1993

Claude François, L'Histoire irlandaise, 1970

Claude Barzotti, La Maison d'Irlande, 1987

Kids United, Les Lacs du Connemara, 2017

Anne Vanderlove, Les Bruyères de Birdhill, 1999









