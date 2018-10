Ces chansons qui font l'actu. L'Irlande, au temps des fusils et des chansons

A Muff, en Irlande, le "Border café" - le café à la frontière - entre l'Irlande et le Royaume Uni. (GETTY IMAGES)

The Luck of the Irish, une chanson de John Lennon que l’on n’entend plus très souvent sur les ondes, ces dernières années... Mais à sa sortie en 1972, elle est au cœur de l’actualité, et c’est cette actualité qui contribue à expliquer l’imbroglio autour de l’Irlande qui pourrait torpiller les efforts de la Grande-Bretagne pour obtenir un deal qui la satisfasse dans ses négociations pour réussir le Brexit.

L’Irlande ne vit plus dans l’engrenage de violence qu’elle a connu pendant des décennies, mais le souvenir de la guerre civile plane d’une certaine manière sur les discussions actuelles. Et la chanson rafraîchit les mémoires...

Dans le premier épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

John Lennon, The Luck of the Irish, 1972

John Lennon, Sunday Bloody Sunday, 1972

U2, Sunday Bloody Sunday, 1983

Francesca Solleville, La Chanson d'Irlande, 1972

Anne Vanderlove, Le Long des Côtes d'Irlande, 1970

Romain Didier, D'Irlande, 1992

Renaud, Johnston's Motor Car, 2009

Fair Isle Folk, The Water is Wide, 1987

Bourvil, Ballade irlandaise, 1958

Renaud, Ballade nord-irlandaise, 1991

John Lennon, The Luck of the Irish, 1972







