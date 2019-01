Ces chansons qui font l'actu. Jeunesse en colère (ou pas)

Des lycéens et étudiants manifestent à Paris le 11 décembre 2018. (JULIEN MATTIA / LE PICTORIUM / MAXPPP)

Comparaison n’est pas raison, me direz-vous, mais il est intéressant de voir à quel point Mai 68 s’incarne dans des visages étonnament jeunes – ceux de Daniel Cohn-Bendit ou d’émeutiers anonymes jetant leurs pavés...

Cinquante ans plus tard, la colère des Gilets jaunes est celle de personnes d’âge mûr, et dans la polyphonie des revendications portées sur les ronds-points et dans les manifestations, on n’entend guère la voix des jeunes générations, même si certains lycéens ont tenté la convergence des luttes avant les vacances de Noël.

Dans cet épisode de Ces chansons qui font l’actu, vous entendez des extraits de :

Claude Nougaro, Paris Mai, 1968

Dany Logan, Le Soleil de l'été, 1963

Pat Winther et les Sounders, L'Argent de poche, 1965

Johnny Hallyday, La Fille de l'été dernier, 1975

Dominique Grange, La Pègre, 1968

Bérurier Noir, Porcherie, 1989

Stromae, Alors on danse, 2009

Orelsan, Basique, 2017

Les Enfoirés, Toute la vie, 2015

Orelsan, Basique, 2017







