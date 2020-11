Ces chansons qui font l'actu du dimanche. On veut des produits non essentiels !

Une cliente fait ses courses dans un supermarché de Bordeaux et passe devant des allées dont les produits "non essentiels" ne sont pas disponibles à la vente, le 4 novembre 2020. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)

Le parfum, le slip avec un zip dont parle Chet, ce sera pour plus tard. Le gouvernement a tranché, et il a été décidé que, même dans les supermarchés et hypermarchés, on ne peut plus acheter de produits non essentiels.

Et à l’instant, Chet nous rappelle un plaisir que nous ne sommes plus censés connaître pendant cette nouvelle période de confinement – la fièvre acheteuse. Parce que c’est quand même un vrai plaisir d’acheter des trucs, y compris des trucs dont on n’a pas besoin – justement ce que les pouvoirs publics ont défini comme produits non essentiels.

Alors c’est l’occasion de se pénétrer d’une vérité profonde – d’autant plus profonde que nous savons que le poète a toujours raison – et en l’occurrence, le poète c’est Alain Souchon.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Chet, La Fièvre acheteuse, 2002

Alain Souchon, Foule sentimentale, 1993

Bach, Laverne et Nina Myral, Dans les magasins, 1928

Nino Ferrer, Je vends des robes, 1969

René Koval, Magasins modernes, 1934

Amélie les Crayons, Elizabeth et sa garde-robe, 2004

Boris Vian, Complainte du progrès (Les Arts ménagers), 1956

Juliette, Complainte du progrès (Les Arts ménagers), 2009

Bernard Lavilliers, Complainte du progrès (Les Arts ménagers), 1982

Vincent Delerm, Quatrième de couverture, 2004

