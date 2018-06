Ces chansons qui font l'actu. De l'asile à l'HP : les artistes face aux blouses blanches

Le centre hospitalier du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) (MAXPPP)

La grève de la faim de personnels de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, s'est achevée hier vendredi 8 juin après 19 jours, mais reste que la situation dans cette partie du système de santé français pose un réel problème, notamment lié au manque de moyens. Bertrand Dicale explore l'image de ce que l'on appelait jadis les asiles de fous.

L’ancien journaliste devenu fou – et criminel – est enfermé dans un établissement psychiatrique et il dresse un hanneton... C'est un des hôpitaux psychiatriques les plus célèbres de la chanson française, le Lunatic Asylum de Serge Gainsbourg en 1976, à la fin de l’album L’Homme à tête de chou.

Dans la réalité, la psychiatrie n’est pas aussi romanesque : vous l’avez entendu cette semaine sur franceinfo, la crise de l’hôpital public est peut-être encore plus cruelle dans ces établissements-là, comme en témoigne le combat désespéré de salariés de l’hôpital psychiatrique du Rouvray de Rouen, qui ont recouru à une grève de la faim pour obtenir des créations de postes.

Juliette Gréco, La Folle, 1972

Quark, Asile, 1999

