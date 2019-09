Ces chansons qui font l'actu. De 1968 à 2019, de "Jusqu'à la ceinture" à Greta Thunberg, le même conflit de générations ?

Greta Thunberg lors de l'arrivée de Donald Trump au sommet pour le climat, à New York, le 23 septembre 2019. (ANDREW HOFSTETTER / REUTERS)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"On avait d’la flotte jusqu’aux genoux et le vieux con dit d’avancer" : si certains parmi les plus jeunes de nos auditeurs n’ont peut-être pas entendu cette chanson autrement que chantée par leurs parents, plusieurs générations ont grandi avec Jusqu’à la ceinture, enregistré par Graeme Allwright en 1968. Et, pour des millions de francophones, le plus important dans cette histoire n’est pas tant que l’eau monte, mais que le vieux con dise d’avancer.

Cette semaine, Greta Thunberg, dans son déjà célèbre discours à l’ONU à New York, faisait curieusement écho à cette chanson symbolique de Graeme Allwright..





Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Graeme Allwright, Jusqu'à la ceinture, 1968

Greta Thunberg, "How dare you?, 2019

Graeme Allwright, Jusqu'à la ceinture, 1968

Graeme Allwright, Qu'as-tu appris à l'école ?, 1968

Graeme Allwright, Sacrée bouteille, 1968

Graeme Allwright, Petites boîtes, 1966

Graeme Allwright, Il faut que je m'en aille, 1966

Pete Seeger, Waist Deep in the Big Muddy, 1967

Graeme Allwright, Jusqu'à la ceinture, 1968

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

Tout cet été, nous avons eu le plaisir d'une longue conversation musicale avec une immense artiste dans La Playlist de Françoise Hardy.