Ces chansons qui font l'actu. À quoi reconnaît-on un fou ?

De nombreux parlementaires américains veulent s'appuyer sur l'état mental de Donald Trump pour obtenir sa révocation. Ici, en réunion de cabinet à la Maison Blanche, le 21 octobre 2019. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Dans La Folle de Pauline Julien, le diagnostic est clair. On voit ce que c’est que la folie. Le comportement est totalement déviant, dès le premier regard. Cette chanson de Pauline Julien finit mal, évidemment, et elle fait écho à une sorte d’imagerie d’Épinal de la folie – surtout féminine.

Le fou se promène tout nu dans les rues, par exemple. Mais cette imagerie de la folie est très loin de la folie réelle. Enfin, quand je dis réelle, c’est aussi parce que dire que quelqu’un est fou, c'est forcément imprécis et abusif, même si ceux qui le disent en sont absolument convaincus.

On le voit ces jours-ci avec la volonté de certains parlementaires américains d’invoquer l’article 4 de l’amendement 25 de la constitution des États-Unis pour démettre le président Donald Trump, au motif qu’il est manifestement "dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge" - en l’occurrence, parce que les événements des derniers jours prouveraient qu’il n’est plus mentalement capable d’exercer sa charge.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Pauline Julien, La Folle, 1958

Thomas Fersen, Maudie, 2005

Thomas Fersen, Hyacinthe, 2005

Serge Gainsbourg, Lunatic Asylum, 1976

Daniel Balavoine, Détournement, 1980

Edith Piaf, Les Blouses blanches, 1960

Alain Kan, Les Blouses blanches, 1976

Martha Wainwright, Les Blouses blanches, 2009

Juliette Gréco, La Folle, 1972

