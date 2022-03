À quoi sert un bombardier ?

Le samedi à 6h24, 9h54, 15h54 et 21h54, le dimanche à 6h24, 9h54, 15h54, 19h54 et 22h54

La France n’a plus connu de bombardements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c’est pourquoi les artistes de notre pays, quand ils parlent de bombardiers, se placent parfois du seul point de vue humaniste, comme cette chanson de 1975 de Daniel Vangarde – Daniel Vangarde dans sa courte carrière de chanteur – avant qu’il ne devienne le parolier et le producteur de la Compagnie Créole, d’Ottawan ou des Gibson Brothers.

Et, donc, alors que les villes françaises ravagées pendant la Seconde Guerre Mondiale ont été reconstruites, il se rappelle que la guerre est une industrie, avec des ouvriers qui fabriquent des bombes et des ingénieurs qui gagnent leur vie en concevant des engins de mort. Et parler de cette industrie, c’est aussi parler de ce paradoxe qui veut qu’elle produise des appareils dont on espère tous qu’ils ne servent jamais – même si les bombardiers s’ennuient un peu en temps de paix.

1er août 1944. Des soldats américains dans les rues bombardées de Lambezellec, un petit village près de Brest, à la recherche de soldats allemands. (KEYSTONE-FRANCE / GAMMA-KEYSTONE VIA GETTY IMAGES)

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Daniel Vangarde, Un bombardier avec ses bombes, 1975

Les Fouteurs de Joie, Les Bombardiers, 2005

Tiken Jah Fakoly, Plus rien de m'étonne, 2004

Vince Vance & the Valiants, Bomb Iran, 1980

Renaud et Axelle Red, Manhattan Kaboul, 2002

Alpha Wann, Le Tour, 2018

Franglish, Bombarder, 2019

Daniel Vangarde, Un bombardier avec ses bombes, 1975





