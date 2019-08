Cahier de vacances. La piscine

L'appareil de mise à l'eau de la piscine du camping La Pascalinette (dans le Var) pour les personnes à mobilité réduite. (Camping LA PASCALINETTE)

Qui peut encore croire que la piscine est un endroit reposant ? Déjà, il y a cet enfant insupportable qui s'acharne à faire des bombes juste à côté de votre transat. L'autre là-bas, qui refuse de se jeter à l'eau.

Ah et j'allais oublier, le cours d'aquagym qui occupe le bassin tous les matins.

Mais la piscine est aussi le théâtre de petits miracles. Celle du camping de La Pascalinette dans le Var, est l'une des rares à être accessible à tous, y compris aux handicapés moteurs. La directrice Florence Guillaume possède un parc aquatique accessible : "C'est justement dans l'eau qu'ils sont le plus égaux aux gens valides parce que justement, explique-t-elle. Il n'y a plus le problème de portance puisque c'est l'eau qui fait le boulot. Il y a de beaux moments avec des gens qui arrivent à re-nager alors qu'ils ne se sont pas baigné depuis un accident."

Se baigner sans l'aide de personne

La piscine pour tous, cela passe par un appareil de mise à l'eau : un siège au bout d'un bras mécanique pour se baigner sans l'aide de personne. Florence Guillaume précise la nécessité de cet appareil : "L'idée, c'est qu'ils (les personnes à mobilité réduite) soient autonomes au maximum. Et qu'ils ne soient pas l'attraction quand ils sont au parc aquatique. Il faut qu'ils puissent partir à l'eau facilement. Donc là ils positionnent leur fauteuil à côté, ils basculent dans le fauteuil de mise à l'eau et après ils ont une télécommande et ils sont autonomes."

En France, ce genre de dispositif ce compte sur les doigts d'une seule main. Alors pour en profiter les parents d'Aurélie, handicapée moteur, n'ont pas hésité à faire 10 heures de route depuis Lens. "Quand on a vu ça, on a dit c'est l'idéal pour elle, indique le papa d'Aurélie. Donc c'est un grand soulagement parce qu'on sait les manipulations qu'on doit faire. Il y a le contact plus facile avec d'autres et tout ça. Et puis, Aurélie flashe sur certains jeunes hommes, on va dire", conclut-il dans un éclat de rire.

Eh oui, à la Pascalinette comme ailleurs, la baignade est aussi un excellent prétexte pour soutirer un sourire à un beau maître-nageur.