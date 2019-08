Cahier de vacances. La gourde

Remplir sa gourde d'eau potable au bec d'une fontaine, un geste pour l'environnement. (JEAN-MARC QUINET / MAXPPP)

L'eau c'est la vie ! Pour en profiter pleinement, les Grecs ont inventé la gourde, il y a 3 000 ans. Et ce n'était pas tout à fait prévu pour les randonneurs.

Pierre Mille est archéologue à l'INRAP : "Elle avait des significations bien différentes à l'époque antique et médiévale, puisqu'on la retrouve dans la tombe. Alors c'était un objet personnel précieux. C'est une gourde qui contenait plutôt de l'alcool et qu'on gardait à la maison, alcool que l'on offrait à des visiteurs."

La gourde des champs contenait de l'alcool

Plus tard, avec l'évolution du commerce et des pèlerinages, les gourdes en bois laissent place au cuir et deviennent les alliées des grandes traversées. "Au niveau iconographique, la gourde est associée aux voyages et puis surtout au travail des champs, précise Pierre Mille. Dans certains pays, la gourde s'appelle la bouteille des champs. On la remplit d'alcool coupé à l'eau et on va travailler aux champs et s'en servir pour se désaltérer."

Aujourd'hui, la gourde tend à devenir la bouteille des villes par soucis d'écologie. Au bureau, au parc ou dans le métro... Amélie, la vingtaine, ne part jamais sans la sienne : "Moi ça faisait longtemps que j'y pensais. C'était surtout pour l'écologie, parce que les bouteilles en plastique, ça se retrouve souvent dans les océans et dans tous les environnements et ça pollue. Il y aussi l'aspect santé en fait, ce qui souvent va ensemble. Quand on remplit les bouteilles d'eau en plastique, cela libère des toxines et ce n'est pas bon de récupérer des bouteilles en plastique tout le temps."

La pollution plastique tue 100 000 mammifères marins chaque année. Alors pour que l'eau reste la vie, vous savez ce qu'il vous reste à faire ?