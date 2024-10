Optic 2000 : la moitié de la population mondiale sera dite "myope" en 2050, estiment les spécialistes

Créée dans les années 50, la marque de lunettes avait choisi un nom en rapport avec l'an 2000. Depuis le début du nouveau millénaire, elle cherche à rester moderne, et au plus près de l'évolution de la vue des Français.

Impossible lorsque l'on pense à cette marque de ne pas avoir une pensée pour Johnny Hallyday qui incarna la publicité pendant de longues années. Mais désormais, Benoît Jaubert, directeur général du Groupement Optic 2000, veut tourner la page : "Johnny, c'était avant. Aujourd'hui, on se projette sur l'avenir, avec d'autres valeurs et des égéries. Qui sont nos opticiens, les coachs de la santé visuelle des Français."

Une marque en référence à l'an 200

Optic 2000 est née dans les années 60, à partir d'un regroupement d'opticiens. Le nom faisait référence à l'an 2000 et se voulait futuriste. "La notoriété de la marque aujourd'hui est telle, qu'on continue à se projeter, et on continue à travailler sur la modernité autour de cette marque", se défend Benoît Jaubert.

L'enseigne compte aujourd'hui plus de 1200 magasins en France, avec une croissance de chiffre d'affaires de 5% l'an dernier. Et deux millions de paires de lunettes vendues chaque année. À l'image d'un secteur qui se porte bien, avec une population vieillissante et des clients de plus en plus exposés aux écrans.

Protéger les yeux des enfants

"J'invite vraiment les parents à interdire les écrans à leurs enfants, pour que l'on vende moins de lunettes, insiste le directeur général. C’est paradoxal, mais malheureusement il y a un effet de fond qui se retrouve dans nos magasins, avec des jeunes publics qui ont besoin de ces fameux traitements qui sont mis en place, pour se protéger contre les écrans."

Dans 10 ou 15 ans, les spécialistes estiment que la moitié de la population mondiale sera dite myope. On est à 35% aujourd'hui. "La technologie peut vraiment freiner le mouvement", explique Benoît Jaubert.

Autre thématique : la fabrication en France. Seuls 10 à 15% des montures actuelles d'Optic 2000 sont fabriqués dans le pays. "Nous sommes en revanche à plus de 50% pour les verres".