Ça nous marque. "On n’a jamais vendu autant d’Antésite que cette année". Adrien Mollard, PDG d’Antésite

L'usine d'Antésite dans les années 50. (ANTESITE)

C’est une marque qui agit un peu comme une madeleine de Proust. Une petite bouteille mystérieuse dans un placard de maison de vacances… Une petite bouteille d’un concentré de boisson à base de réglisse. Quelques gouttes suffisaient à colorer et parfumer l’eau fraîche. Une entreprise fondée en 1898 à Voiron et qui n’a jamais quitté ses terres iséroises. Antésite produit quotidiennement 12 000 bouteilles et réalise 6 millions de chiffre d’affaire.

Une arme contre l’alcoolisme

Son inventeur est apothicaire, Noël Pierrot Berton qui, à la fin du 19eme siècle, est un homme passionné de plantes, qui décide de lancer une boisson bienveillante pour ses concitoyens, c’est-à-dire saine et 100% naturelle. Sa problématique est de lutter contre l’alcoolisme qui fait des ravages, il va ainsi réussir à substituer dans les collectivités d’entreprise l’alcool qui était alors consommé à la pause par l’Antésite. Quelques années plus tard, il va même réussir à être référencer par le ministère de la guerre. Dans toutes les rations de combats des militaires, il y aura des gélules d’Antésite qui permettait de désaltérer les soldats et d’enlever le mauvais goût que pouvait avoir l’eau à l’époque.

Une boisson dans le sens de l’histoire

Les années 70 vont marquer l’âge d’or d’Antésite, la marque va ensuite un peu disparaitre des écrans radars. Aujourd’hui reconnait Adrien Mollard "les jeunes qui consomment Antésite sont les enfants de parents qui étaient consommateurs". La communication que l’on pouvait faire dans les années 60/70 et la publicité d’aujourd’hui ne sont plus du tous les mêmes. Nous restons une PME avec des budgets qui n’ont rien à voir avec ceux d’une multinationale. "Cependant nous n’avons jamais vendu autant d’Antésite que cette année, grâce à l’effet canicule mais aussi grâce à nos caractéristiques. L’Antésite est une boisson qui est saine, qui est sans sucre et sans édulcorant et qui sera entièrement bio d’ici quelques mois. Notre boisson est économique et écoresponsable 100% naturelle. Ce sont aujourd’hui des caractéristiques qui touchent les consommateurs de plus en plus".