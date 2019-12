Ça nous marque. Moët & Chandon, premier producteur de vins de champagne

Des bouteilles de champagne Moët et Chandon, partenaire d'une coupe de polo aux Etats-Unis. (THE WASHINGTON POST VIA GETTY IM)

Olivier de Lagarde reçoit Benoît Guez, chef de cave de la maison Moët et Chandon, premier producteur de champagne au monde. La maison produit des milliers de bouteilles, chiffre exact tenu secret, comme celui du chiffre d'affaire de la marque.

Une maison créée au milieu du XVIIIe siècle

La maison Moël a été fondée par un marchand de draps, Claude Moët, qui se lance en 1743 dans la vente de vins de champagne pour Paris. Un acte fondateur qui sera suivi, deux générations plus tard, par le développement de la marque grâce au petit-fils de Claude, Jean-Rémy Moët qui souhaite partager la magie du champagne avec le monde.

En 1833, la maison Moët devient Moët et Chandon, après l'entrée du gendre de Jean-Rémy Moët, Pierre-Gabriel Chandon, associé à la direction de la maison, à Victor Moët de Romont. La maison de champagne connaît alors une impulsion des ventes et développe les exportations en Europe, puis dans le monde.

Un marché en décroissance aujourd'hui

Les Français, comme le reste du monde, boivent moins de champagne, mais plutôt du champagne de qualité. Du fait des grèves notamment, et d'un moral un peu en baisse. "Les gens ont un peu moins la tête au plaisir et donc au champagne, précise le chef de cave Benoît Guez. Le marché français représente 10% de notre production", or, les Français boivent la moitié du champagne produit en totalité.



Les pays émergents pour la maison Moët et Chandon sont le Japon, premier marché de la marque, en valeur, le deuxième marché, c'est celui des États-Unis suivis par l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie.

Quelle différence entre Moët et Chandon et le champagne d'un producteur local ?

"Notre vignoble est avant tout le plus grand vignoble de Champagne, souligne Benoît Guez, un vignoble de 1200 hectares, extrêmement qualitatif car la moitié de notre vignoble est dans les grands crus, un quart dans les premiers crus, donc on a déjà une qualité et une diversité d'approvisionnement qui est essentiel pour l'art de l'assemblage.

En fait, la Champagne en tant que région n'est pas forcément favorisée au départ pour la production de raisins, c'est une région septentrionale, avec un climat océanique continental, où la qualité peut varier d'une manière assez forte d'une année sur l'autre, et même au sein d'une même vendange. Et donc, si nous ne faisions que du champagne millésimé, vous pourriez avoir une très bonne bouteille sur une année, et l'année suivante, une bouteille médiocre parfois, et donc les champenois ont eu ce génie de garder en réserve des vins d'une année sur l'autre, pour, au travers de cet assemblage de vins de différents millésimes, et aussi de différents villages - ce qu'on appelle les crus en Champagne - mais aussi de différents cépages, recréer un style et offrir une qualité extrêmement constante.

Et c'est vraiment le coeur de la création en Champagne, cet assemblage et cette production de qualité extrêmement constante".